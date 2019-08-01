دنيا سمير غانم تنشر صورة زوجها مع السيسي وتوجه له هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لزوجها الإعلامي رامي رضوان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش مشاركته في مؤتمر الشباب. وعلقت دنيا على الصورة قائلة: "فخورة بيك أوي يا حبيبي، ما شاء الله عليك ربنا يحميك و يوفقك". وكان الإعلامي رامي رضوان قد قام بتقديم فقرة "اساَل الرئيس"، في مؤتمر الشباب الوطني، الذي انتهت فعالياته أمس الأربعاء.

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