بعد تحقيقه ملياري مشاهدة.. سعد لمجرد يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يحتفل من خلاله بتحقيقه ملياري مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وكتب لمجرد:"جمهوري العزيز، بحب الطريقة اللي كل حد فينا بيحب بيها التاني، أنه رقم صعب التصديق ما شاء الله، أي فنان في العالم يحلم أن يكون له جمهور رائع ومخلص وقوي مثلكم، حبي لكم لن ينتهى، وأعدكم أن أظل أقدم لكم الموسيقى الايجابية لأجلكم دائما فخورين، 2 مليار مشاهدة على اليوتيوب".

وطرح الفنان سعد لمجرد مؤخرا أغنية "إنساي" مع الفنان محمد رمضان، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة في أول أسبوع.