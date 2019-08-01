ليالي الصيفية| كرارة يستمتع بالليمون وفنان بـ"بدلة" وسط البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

ونرصد لكم في هذا الباب صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

أحمد داوود وعلا رشدي

نشر الفنان أحمد داوود صورة تجمعه بزوجته علا رشدي، عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، وهما يستمتعان بإجازتهم الصيفية في مدينة كابو روكا بالبرتغال.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة من أمام البحر من إجازتها الصيفية التي تقضيها بالساحل الشمالي.

رانيا منصور

شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من إجازتها الصيفية في العلمين، وظهرت رانيا بفستان قصير.

ناردين فرج

شاركت الإعلامية ناردين فرج، جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ناردين مع زوجها في البرتغال.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها ومحبيها.

أحمد السعدني

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره بصورة له أثناء تواجده في أحد المدن الساحلية، وظهر السعدني على شاطئ البحر.

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محمد عز

ونشر الفنان محمد عز، صورة له من إجازته الصيفية التي يقضيها في الإسكندرية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

مريم أمين

نشرت الإعلامية مريم أمين صورة لها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" أثناء قضائها إجازتها الصيفية في أحد المدن الساحلية بمصر.

لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، على قضاء فترة استجمامها في بيروت، ونشرت لاميتا عبر حسابها عبر "الإنستجرام" صورة مع دراجتها.

رجاء الجداوي

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة مع حفيدتها بمدينة العلمين.

منى ممدح

نشرت الفنانة منى ممدح، صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بلباس البحر في العاصمة اللبنانية بيروت.

تامر هجرس

حرص الفنان تامر هجرس على مشاركة جمهوره صور من رحلته الصيفية التي يقضيها خارج مصر.

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي، وظهر كرارة وهو يشرب عصير الليمون، وعلق على الصورة: " الليمونادا بالتلج دي اختراع عظيم".

حازم إيهاب

شارك الفنان حازم إيهاب جمهوره بصورة له من الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر حازم إيهاب في البحر مرتديا بدلة كاملة، وعلق حازم على الصورة: عايم على الوزه ببدلة، ومش لاقى لسكتكوا عدلة، خلصانة بواك واك".

شريف رمزي

نشر الفنان شريف رمزي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازته الصيفية بالساحل الشمالي، وظهر شريف رفقة أبنائه، وعلق رمزي على الصور: "أتمنى ميسيبوش إيدي العمر كله".