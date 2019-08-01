أحمد عبدالعزيز يكشف لـ"الوفد" تفاصيل الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري

أعرب الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن سعادتة بالمشاركة في الدورة، لافتًا إلى أن المهرجان هذا العام يشهد العديد من التطورات على مستويات كثيرة على عكس الأعوام السابقة.

وأكد "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن يعمل خلال هذه الدورة على تطوير ماحدث خلال الدورات السابقة في المهرجان القومي للمسرح المصري، وأضاف كما أحرص أيضًا على وصول أهمية المسرح للجمهور، وذلك نظرًا لأهميته في عملية النشأ.

وتابع:"لابد أن يعلم الجمهور أن المسرح به جميع الفنون الرقص والغناء والتمثيل وإذا علم الجمهور أهمية المسرح في نشأة الأطفال وحرصهم على التواجد به سوف نرى أمامنا جيل لدية تفكير مبدع ومختلف، كما أننا سوف

نقضي أيضًا على الإرهاب وما يواجهنا من صعوبات".

وعن إهداء هذه الدورة من المهرجان للفنان القدير كرم مطاوع قال :"فأن كرم فنان كبير وأعطى للمسرح الكثير ولابد من تكريمه بإهداء الدورة الـ 12 له لما أعطاه، كما أن أعماله في المسرح لها بصمة مميزة ومختلفة، بلاإضافة إلى أن هذا يعتبر أحتفال كبير بمخري المسرح".

Advertisements

وأضاف :"هناك أيضًا احتفال بمؤلفي المسرح وذلك بوجود مسابقة التأليف المسرحي وذلك تكريمًا للكاتب الكبير لينين الرملي وتمنح جائزته لأفضل نص كتب خصيصًا لمسرح ولكن بشرط أن لايكون قد تمت تقديمه في مسابقات أخرى".

وعن مدى أهتمامه بالتنظيم خلال هذه الدورة قال :" بالفعل نهتم ونسعى بتطوير التنظيم هذا العام عن السنوات الماضية وهذا لم يتحقق إذا لم يساعدنا الجمهور والجميع أيضًا على ذلك حتى يظهر المهرجان بشكل يشرف مصر أمام العالم، كما أن تنظيم أعداد الجمهور على المسرح سوف يكون الحجز بأسبقية الحضور لعدم وجود تكدث وازدحام أمام المسارح، كما أن شبكة dmc هي المتعهدة بتغطية المهرجان لتوصيل رسالة المهرجان للجمهور في المنزل حتى يعي أن هناك مسرح لابد أن يعلموا عنه وذلك للجمهور الغير المتخصص".

وعن عودة الفنانيين الكبار لخشبة المسرح القومي قال :"في الحقيقة عودة هؤلاء الفنانيين الكبار بالطبع جيد جدًا لأن جميعنا نشأنا وتعلمنا من خلال المسرح، وجميع هؤلاء المعايير توضح أن المسرح سيعود في السنوات القادمة بالإهتمام من الدولة، وذلك من خلال وزارة الثقافة لأن الفن مهم جدًا ونحتاج في الوقت الحالي تأثيرة على المجتمع".