القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثيرا من أصحاب الهمم لم تمنعهم الإعاقة من تحدي واقعهم وكسب الرهان وتحقيق النجاحات، وكتبوا قصص نجاح على قمم المجد، ولم تمنعهم ظروفهم الخاصة من أن يكونوا قدوة ومثالا لغيرهم في التعليم والعمل وتحقيق أعلى الطموحات، وفي كل بلد من بلدان العالم نماذج مشرقة لأولئك الذين رفضوا الاستسلام واستطاعوا بإرادتهم القوية أن يهزموا المستحيل.
"بروك يشيطلا" تشكيلي إثيوبي أحد أصحاب الهمم في إثيوبيا، لم يكترث لإعاقته وعلى ملامحه رسم التحدي قبل أن يرسمه على لوحاته.
رفض انتظار مد يد العون له، فقرر أن يمسك بفرشاته وأدوات الرسم الخاصة به رغم إعاقته ليعبر عن أحلامه وطموحاته.
كانت هذه تفاصيل خبر فنان تشكيلي إثيوبي يتحدى إعاقته بـ"الرسم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.