فنان تشكيلي إثيوبي يتحدى إعاقته بـ"الرسم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثيرا من أصحاب الهمم لم تمنعهم الإعاقة من تحدي واقعهم وكسب الرهان وتحقيق النجاحات، وكتبوا قصص نجاح على قمم المجد، ولم تمنعهم ظروفهم الخاصة من أن يكونوا قدوة ومثالا لغيرهم في التعليم والعمل وتحقيق أعلى الطموحات، وفي كل بلد من بلدان العالم نماذج مشرقة لأولئك الذين رفضوا الاستسلام واستطاعوا بإرادتهم القوية أن يهزموا المستحيل.

"بروك يشيطلا" تشكيلي إثيوبي أحد أصحاب الهمم في إثيوبيا، لم يكترث لإعاقته وعلى ملامحه رسم التحدي قبل أن يرسمه على لوحاته.

رفض انتظار مد يد العون له، فقرر أن يمسك بفرشاته وأدوات الرسم الخاصة به رغم إعاقته ليعبر عن أحلامه وطموحاته.