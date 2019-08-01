8 فنانين ندموا على أدوار صنعت نجوميتهم

ما هو الدور الذي ندمت على القيام به؟.. بالطبع لا يمكن إحصاء عدد المرات التي ألقى فيها الصحفيين حول العالم هذا السؤال على الممثلين، لكن ومع ذلك فإن الإجابة تختلف في كل مرة.

بالنسبة لبعض الممثلين، كان دور البطل الخارق هو أكثر أدوارهم سوءًا وإثارة للندم بالبنسبة لهم، البعض الآخر أحبط من أفلامه التي لم تحقق نجاحًا تجاريًا، لكن الأكثر إثارة للدهشة هو ندم بعض الفنانين على أدوارهم التي صنعت لهم النجومية.

صحيفة "إندبندنت" البريطانية تستعرض في التقرير التالي أهم المشاهير الذين ندموا على أدوارهم التي صنعت شهرتهم.

1- فيولا ديفيس





ترشحت الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس لجائزة أوسكار عن دورها في فيلم The help "المساعدة"، ورغم ذلك ندمت ندمًا شديدًا على الدور.

أوضحت "ديفيس" سبب ندمها لصحيفة "نيويورك تايمز" بقولها: "لم يتح الدور لي فرصة كافية للحديث عن معاناة أصحاب البشرة السمراء في هذه الفترة، كنت أرغب في مساحة أكبر للحديث عما كانوا يشعرون به خلال عام 1963.".



2- ميجان فوكس





حصدت سلسلة أفلام The Transformers "المتحولون" مليارات الدولارات، وكانت السبب في صناعة نجومية الممثلة الأمريكية ميجان فوكس، إلا أن النقاد لم يشاركوا الجمهور الإعجاب بالفيلم أو البطلة.

تعليقات النقاد على أداء "فوكس"، وصرامة مخرج الفيلم مايكل باي تجاهها جعلت الممثلة تندم على مشاركتها في هذا الفيلم.



3- كاثرين هيجل





يعتبر فيلم Knocked Up واحدا من أشهر وأنجح أفلام الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل على الإطلاق، إلا أن الممثلة عبرت أكثر من مرة عن ندمها للمشاركة فيه، والسبب أنها تجده متحيزًا تجاه الرجال بعض الشيء، لأنه يصور النساء متزمتات ثقيلات الظل مقارنةً بالرجال، الذين يظهرون عاطفيين محبوبين.

Advertisements

4- إدريس ألبا





قليلون هم من يعرفون من هو إدريس ألبا قبل تقديم دوره في مسلسل The Wire "ذا واير"، هذا المسلسل كان السر في وضع الممثل على خريطة مشاهير هوليوود، ورغم ذلك يمتلك "إلبا" بعض الاعتراضات على الدور.

صرح "ألبا" في حوار له، أنه يكره نظر الجمهور للشخصية التي لعبها بصفته قدوة، فهو في حقيقة الأمر مجرد تاجر مخدرات يساهم في جعل المجتمع أسوأ.



5- هاريسون فورد





عبر الممثل الأمريكي هاريسون فورد عن كراهيته لفيلم Blade Runner "بليد رانر"، رغم كونه من أنجح أدواره على الإطلاق.

أوضح "فورد" أن السبب وراء كراهيته للدور هو أنه قام بأداء دور محقق، لكنه لم يقم بالتحقيق في أي شيء طوال الفيلم، ولذلك شعر أن قصة الفيلم معقدة بعض الشيء.

6- دانيال كريج





لفترة طويلة راود الجمهور شك حول احتمالية عودة الممثل البريطاني دانيال كريج لأداء دور جيمس بوند مرة ثانية، بعد تصريحاته الأخيرة عن كراهيته الدور بشدة، إلى حد قوله : "سأقطع رسغي قبل أن أقدم دور جيمس بوند مرة أخرى".

ورغم ندم "كريج" الجلِي، إلا أنه عاد من جديد للدور بسبب مضاعفة أجره.

7- كيت وينسلت





ترى الممثلة البريطانية كيت وينسلت أن أدائها في فيلم Titanic "تيتانيك" كان دون المستوى، وأنها تكره مشاهدة نفسها في الفيلم، لكنها تعتقد أنها تحسنت كثيرًا منذ أدائها الدور.



8- دانيال راديكليف

رغم أن الممثل البريطاني دانيال راديكليف كان في عمر الـ 11 عندما وقع عليه الاختيار للقيام بدور هاري بوتر، لكنه ينظر لدوره الآن بشكل أكثر انتقادية، إذ يرى أنه لم يكن جيدًا في فيلم Harry Potter and the Half Blood Prince "هاري بوتر والأمير الهجين"، مشيرًا إلى كراهتيه هذا الدور تحديدًا بسبب فشله في التمثيل بصورة لائقة.