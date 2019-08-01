عمرو دياب يطرح الدقيقة الأولى من "أنا غير"

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""الخليج 365"" من بيروت: بدأ الفنان عمرو دياب بالتشويق لألبومه الجديد بطرح الفيديو الدعائي لأغنيته الرئيسية بعنوان "أنا غير". علماً أنه سيطرحها كاملة في منتصف الأسبوع المقبل.

وعلى ما يبدو، فإنه يستمر على طريقته الجديدة بالترويج لأعماله تباعاً لكل أغنية على حدى رغم مطالبات الجمهور بطرح الألبوم كاملاً كما يظهر من التعليقات الواردة على الرابط الدعائي للأغنية عبر YouTube حيث حققت ما يقارب 300 ألف مشاهدة حتى الساعة للدقيقة الأولى منها.

يُذكر أنه سبق وطرح أغنية "بحبه" من نفس الألبوم بعد تسريبها من حفل زفاف أحياه في إمارة موناكو بحضور الفنانة أصالة، حيث رقصت معه الفنانة دينا الشربيني على أنغامها.