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""الخليج 365"" من بيروت: بدأ الفنان عمرو دياب بالتشويق لألبومه الجديد بطرح الفيديو الدعائي لأغنيته الرئيسية بعنوان "أنا غير". علماً أنه سيطرحها كاملة في منتصف الأسبوع المقبل.
وعلى ما يبدو، فإنه يستمر على طريقته الجديدة بالترويج لأعماله تباعاً لكل أغنية على حدى رغم مطالبات الجمهور بطرح الألبوم كاملاً كما يظهر من التعليقات الواردة على الرابط الدعائي للأغنية عبر YouTube حيث حققت ما يقارب 300 ألف مشاهدة حتى الساعة للدقيقة الأولى منها.
يُذكر أنه سبق وطرح أغنية "بحبه" من نفس الألبوم بعد تسريبها من حفل زفاف أحياه في إمارة موناكو بحضور الفنانة أصالة، حيث رقصت معه الفنانة دينا الشربيني على أنغامها.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يطرح الدقيقة الأولى من "أنا غير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.