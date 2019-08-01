شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا فى سلطنة عمان.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى، الخميس 15 أغسطس المقبل، حفلا غنائيا ضخما في سلطنة عمان على مسرح المروج ، ويقدم لجمهوره خلال الحفل العديد من أغانيه، ومن المقرر أن يقدم مفاجأة غير متوقعة لجمهوره على المسرح بحسب تأكيده للمقربين له.

على جانب آخر، انتهى النجم تامر حسنى، الأربعاء الماضى، من تصوير أحداث فيلمه "كل سنة وأنت طيب"، بين بيروت والقاهرة، ومن المقرر المشاركة به فى موسم عيد الأضحى المقبل، من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوى.

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ويحسم صناع فيلم تامر حسنى الجديد الاسم النهائى للعمل خلال اليومين المقبلين، وذلك مع تصوير الأفيش الدعائى للعمل الذى يتم تجهيزه فى الوقت الحالى، واستبعد القائمون على الفيلم بشكل نهائى 3 أسماء كانت مقترحة للعمل، وهى: "كل سنة وأنت طيب" و"عملة صعبة" و"الجوكر"، وتتم المفاضلة حاليًا بين اسمين جديدين لاختيار اسم من بينهما ليكون عنوان الفيلم النهائى.

الفيلم مقرر طرح البرومو الرسمى له الأسبوع المقبل مع عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الذى كتبه محمد عبد المعطى ويخرجه سعيد الماروق وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسى صلاح واللبنانى كميل سلامة وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف، منهم: أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.