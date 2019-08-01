شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان: هذه إجابة الشعراوى عندما سألته هل حرم الفن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان يوسف شعبان عددًا من الأعمال المسرحية المهمة ومنها: مطار الحب، رابعة العدوية، رجل القلعة، ودماء على ستار الكعبة، ويشير إلى أنه كان عضوًا بالمسرح المصرى حتى وصل إلى سن المعاش.

وفى حوار لـ"الخليج 365" كشف الفنان الكبير عن أحد المواقف التى جمعته بالشيخ الشعراوى خلال عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة قائلاً: "أثناء عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة للشاعر فاروق جويدة وأثناء وقوفى على المسرح القومى فوجئت بوجود الشيخ الشعراوى يجلس فى أول صف بين الجمهور ولم أصدق عينى، حيث كانت تنتشر بعض الشائعات بأنه يحرم الفن ويدعو الفنانات للاعتزال والحجاب".

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وتابع: "بعد انتهاء العرض وإغلاق الستارة أسرعت أنا والفنانة سميحة أيوب لنسلم عليه، فوجدناه يرفع يده ويدعو لى ولسميحة أيوب بالتوفيق".

يشير الفنان الكبير إلى أنه سأل إمام الدعاة، قائلاً: "ياعم الشيخ بيقولوا أنك تحرم الفن وتدعو الفنانات للاعتزال، فأجاب الشيخ الشعراوى بأن الفنان الموهوب يكون واثقًا من فنه وموهبته ولا يحتاج أن يلجأ لشيخ ليقول له هذا صح أو هذا خطأ، وعندما تأتينى فنانة مترددة ولا تثق فى موهبتها وتسألنى اعتزل واتحجب ؟، أقول لها اتحجبى واعتزلى، وضحك قائلاً: "على الأقل علشان أبعدها عنكم".

ويؤكد الفنان يوسف شعبان أنه كان يحب الشيخ الشعراوى وتفسيره للقرآن ويحرص على الاستماع لأحاديثه.