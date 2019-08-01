شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرية صوفيا بوتلا على السجادة الحمراء لفيلم Love, Antosha والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الجزائرية العالمية صوفيا بوتلا على حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي Love, Antosha وذلك في لوس أنجلوس، وهو الفيلم الذي يتناول حياة الممثل انتون يلشين والذي توفي عن عمر 27 عاما.

صوفيا حققت شهرة عالمية مؤخرا وذلك بعدما شاركت النجم العالمي توم كروز وراسل كرو في بطولة فيلم The Mummy إلي جابنب أنابيل واليس وجيك جونسون، وكورتنى بى فانس والتونسى مروان كنزارى.

The Mummy دارت أحداثه عن ملكة قديمة ظلمت ودفنت فى سرداب بأعماق صحراء، حيث تستيقظ تلك الملكة وتعود من جديد فى عصرنا الحالى لتنتقم بعد الآف السنين، وجسدت صوفيا دور تلك الملكة.