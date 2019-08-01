شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل كاردى بى الجديد بعد تأجيله لتهديدات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اثار تأجيل حفل النجمة العالمية كاردي بي الذي كان من المقرر إقامته في إنديانابوليس وهي عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، بسبب التهديدات الامنية ، أعلن القائمون علي الحفل أنه تم تحديد 11 سبتمبر المقبل ليقام الحفل . يذكر أن جاء تأجيل حفل كاردي بي بمثابة صدمة لمحبيها و وأكد المسئولين عن إدارة أعمال كاردي بي في بيان أن بسبب تهديد أمني ومخاوف تتعلق بالسلامة في هذا الحفل ، فقد نصحت الإدارة بتأجيل هذا الحفل ، وأن هذه التهديدات قيد التحقيق حاليا" ، و تم إخطار محبي و معجبي كاردي بي بخبر الغاء الحفل في حوالي الساعة 6:30 مساءا بينما كان من المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة 7 مساءا . Advertisements

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