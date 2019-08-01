شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يعلن تفاصيل المهرجان القومي للمسرح.. وتكريم خاص لفاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز، وبحضور أعضاء اللجنة العليا والدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلي للثقافة .

بدأ المؤتمر بعرض "إنفوجراف " لخص تفاصيل المهرجان من خلال الأرقام وبعدها تحدث الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة قائلا : أنا متحيز بشكل كبير للمسرح، ومسارح مصر لا ينقصها موهبة أو نصوص، ولكن ينقصنا الإرادة فقط وأشاد عزمي بلجنة التحكيم بالمهرجان، وبأعضاء اللجنة العليا وعلى رأسهم الفنان أحمد عبدالعزيز، ووصفها بالمتنوعة.

ثم تحدث الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان قائلا : قيمة جوائز المهرجان زادت هذا العام، لتصل لـ600 ألف جنيه، بعدما كانت قيمة الجوائز أقل من 400 ألف جنيه وأضاف النجم أحمد عبد العزيز : نبحث دائما عن عروض مسرحية ذات هوية مصرية، وذات ملامح للشخصية المصرية.

وعن التكريم قال : مسألة التكريم صعبة جدا، فنحتاج أن نكرم أكثر من 1000 شخصية، فهناك أسماء تستحق التكريم، وهذا العام تم تكريم 12 شخصية في الدورة الثانية عشر.

وأضاف أن مسابقة مسرح الطفل هي مسابقة مستحدثة، متمنيا أن يتم عمل مهرجان خاص بمسرح الطفل، وأن تلتفت المدارس للمسرح المدرسي، فالمسرح يعلم الطفل أن يصبح ذو ذائقة جمالية، كما يسمو بروح الطفل، وهو ما نحتاجه فى الأعوام القادمة.

تضم اللجنة العليا الفنان أحمد عبدالعزيز رئيسا للمهرجان، الفنان إسماعيل مختار مديرا للمهرجان، الناقد محمد بهجت، والفنانة فاطمة محمد علي، والمخرج أحمد السيد، والناقدة رنا عبدالقوي، والمنتج هشام سليمان، والفنانة عزة لبيب، والفنان ياسر صادق، والفنان هيثم الحاج، والدكتور أحمد عواض، والمخرج خالد جلال، والدكتور فتحي عبدالوهاب كأعضاء اللجنة العليا.

ويكرم المهرجان عددا من رموز المسرح المصري، حيث تحمل الدورة الحالية اسم المخرج الفنان كرم مطاوع، كما تكرم إدارة المهرجان الفنان يوسف شعبان، الكاتب يسري الجندي، والفنان لطفي لبيب، والمخرج محسن حلمي، والفنانة سوسن بدر، والفنان علي الحجار، والفنان توفيق عبدالحميد، والفنانة هالة فاخر، والكاتب السيد حافظ كما يتم تكريم عاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي، ودكتور عبد ربه عبد ربه أستاذ الديكور بالمعهد القومي للفنون المسرحية.

كما تكرم إدارة المهرجان عدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرا وهم فاروق الفيشاوي، ومحسنة توفيق، ومحمود الجندي، ومحمد نجم، وفؤاد السيد المدير المالي للمسرح القومي.

ويضم المهرجان ثلاثة أقسام تشمل 5 مسابقات، فيضم القسم الأول العروض المسرحية التي تشتمل على ثلاث مسابقات.

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المسابقة الأولى تضم العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسرح (مسرح الدولة، ومسرح القطاع الخاص)وتضم لجنة تحكيم المسابقة الأولى فهمي الخولي رئيسا للجنة، عبلة الرويني، هادي شنودة، زوسر مرزوق، سلوى محمد علي، لمياء زايد، محمود زكي، أعضاء اللجنة.

والمسابقة الثانية تضم المسرحيات التي تنتجها المؤسسات والأفراد، مثل عروض الجامعات والمعاهد العليا، ومسارح البنوك والشركات والفنادق وغيرها.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الثانية من دكتورة سامية حبيب رئيسا للجنة، جمال ياقوت، إسلام إمام، أيمن سلامة، هيثم الخميسي، محمد الغرباوي أعضاء اللجنة.

المسابقة الثالثة تضم العروض المسرحية الموجهة للطفل، من الأطفال والكبار وذوي الهمم وتضم لجنة تحكيم المسابقة الكاتب يعقوب الشاروني رئيسا للجنة، مي عبدالنبي، محمد عبدالمعطي، منير الوسيمي، طارق الدويري، أعضاء اللجنة.

أما القسم الثاني فيتكون من، مسابقة التأليف المسرحي والتي تحمل هذا العام اسم الكاتب الكبير لينين الرملي.

وتضم لجنة التحكيم علاء عبدالعزيز رئيس اللجنة، حاتم حافظ مقرر اللجنة، نادر صلاح الدين، وليليت فهمي أعضاء باللجنة.

القسم الثالث يضم مسابقة المقال النقدي، وتحمل الجائزة اسم الدكتور فوزي فهمي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد المسرحي دكتور أسامة أبو طالب رئيس اللجنة، دكتور ياسر علام مقرر اللجنة، ودكتور سيد الإمام عضو اللجنة.