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الرئيس الفلسطينى يمنح عمر العبداللات وسام الثقافة والعلوم والفنون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، صوت الأردن الفنان عمر العبداللات ، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق".

 

جاء ذلك خلال استقبال الزئيس مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، صوت الأردن  العبداللات، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وسفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، وشقيق الفنان أحمد العبداللات‪.‬

ومنح سيادته، الفنان الأردني العبداللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحا تراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال‪.‬

 

وعقب التكريم، قال الفنان العبداللات لتلفزيون فلسطين، "إن هذا التكريم فخر لي كفنان أردني وفلسطيني وعربي، من رئيس افتخر أني تشرفت بلقائه وتكريمه لي"‪.‬

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وأضاف: "فلسطين والأردن كانتا على الدوام، وستبقيان بلدا واحدا وشعبا واحدا، وأنا افتخر بانتمائي لفلسطين كما أنتمي للأردن، وإن شاء الله ربنا يحفظ فلسطين وشعبها ورئيسها فخامة الرئيس محمود عباس".

 

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