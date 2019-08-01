شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مشاغله.. جيسون ستاثام يحمل نجله على كتفيه بجولة في بيفرلي هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انشغال النجم العالمي جيسون ستاثام بفيلمه الجديد Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw، إلا أنه يحرص دوما على ممارسة مهامه كأب لطفل يبلغ من العمر عامين.

من جانبها رصدت عدسات المصورين ستاثام وهو يقوم بعمل جولة ترفيهية لطفله "جالك" البالغ من العمر عامين في بيفرلي هيلز وحفاظا من موقع الديلي ميل علي خصوصية الطفل قاموا بإخفاء ملامحه.

من آخر أعمال جيسون ستاثام والتي عرضت بدور العرض السينمائي مؤخرًا كان فيلم The Meg بطولة روبى روز، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.

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ومن المقرر أن يعرض فيلمه Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في دور العرض السينمائي يوم 2 أغسطس المقبل.