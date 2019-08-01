شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالي بورتمان فى إجازة مؤقتة من الأمومة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية ناتالي بورتمان وهى تقضى سهرة مع زوجها بنيامين ميلبيدي، حيث ذهبا سويًا لمشاهدة فيلم فى أحد دور السينما بهوليوود.

وأكد التقرير المنشور على موقع "ديلي ميل" أن ناتالي أم لطفلين أيلف وهو 8 أعوام وإميليا وهي 28 شهر فقط، وظهرت على بورتمان علامات الإرهاق نتيجة مراعتها لواجبات الأمومة والتي حصلت منها على إجازة لمدة ليلة واحدة.

ناتالي بورتمان تشارك في بطولة فيلم"Thor: Love and Thunder" ، والفيلم يشارك في بطولته النجم العالمي كريس هيمسورث، وهو العمل الذي ينتظره الملايين من عشاق السينما حول العالم، كذلك الممثلة الأمريكية تيسا تومبسون هي واحدة من أبطال فيلم "Thor: Love and Thunder" .

ومن المقرر أن يقوم المخرج تايكا وايتيتى تأليف وإخراج العمل، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أخرج تايكا الجزء الثالث من الفيلم وهو "Thor : Ragnarok" وكان من تأليف إريك بيرسون وكريج كايل، كما قام تايكا بالأداء الصوتى فى هذا الجزء "3 بشخصية Korg" .