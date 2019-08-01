روجينا بإطلالة أنيقة وسيلفي "توتا" وفتحي عبدالوهاب.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم النف خلال 24 ساعة:

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بجمبسوت حمراء.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

ركين سعد

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نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بفستان أسود أنيق.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد عبدالرحمن

نشر الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان فتحي عبدالوهاب على طريقة السيلفي الخاصة به.

جوزيف عطية

نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أعلن فيها عن استعداده لإحياء حفل جديد.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان جذاب حاز على إعجاب جمهورها.