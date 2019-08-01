محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة تهنئة للفنان هاني شاكر، والفنانين المصريين بعد فوز شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية. وكتب راغب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أطيب التهاني للصديق والفنان الكبير الأستاذ هاني شاكر لفوزه وللمرة الثانية بمنصب نقيب الموسيقين المصريين، كما أهنئ أحبابنا الفنانين المصريين وأتمنى لسيادة النقيب التوفيق كل التوفيق في مهمته النبيلة". يذكر أن الفنان هاني شاكر فاز أمس بمنصب نقيب الموسيقيين المصريين للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت الـ70% أمام منافسه الوحيد مصطفى كامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بمنصب النقيب.. راغب علامة يهنئ هاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.