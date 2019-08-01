رسميًا.. خطبة نجمة "أفينجرز" للموسيقى روبي أرنيت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت صحيفة مترو الإنجليزية، خبر خطبة الممثلة الجميلة إليزابيث أولسن على الموسيقى روبي أرنيت.
وبدأت صداقة الثنائي في عام 2009، ورصدت الكاميرا روبي أرنيت وإليزابيث أولسن في شوارع نيويورك، وعرف الجمهور العربي اليزابيث أولسن من خلال مشاركتها في فيلم "أفينجرز -Avengers: Endgame".
إليزابيث تشيس أولسن مواليد عام 1989 ، وهي ممثلة أمريكية معروفة بأدوارها في أعمال "البيت الصامت، وجودزيلا، والمنتقمون"،وهي الشقيقة الصغرى للتوأم ماري كيت أولسن وآشلي أولسن.
وكانت إليزابيث ارتبطت بعلاقة خطوبة بنجم مسلسل "ناركوس" بويد هولبروك، في عام 2014، لكن علاقتهما انتهت بالانفصال.
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