مدير أعمال هيفاء وهبي يهاجم "مشروع ليلى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الملحن محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يهاجم بها فريق مشروع ليلى الغنائي، بعد إعلانهم مثليتهم.
وكتب وزيري: "للناس اللي بتبرر أو بيقولوا حرية شخصية وكلام شبه كده، دول اتلعنوا في كل الأديان وياريت رد كل الناس اللي ضدهم قبل ما يدخلوا في مهاترات ومناقشات شبه مناقشات الملحدين يكون الرد بكلام ربنا، وأنا مسلم بستشهد بديني، مشروع ليلى".
واستشهد وزيري بآية 80 من سورة الأعراف "وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (...)".
وصرحت المحامية اللبنانية كريستين نخول، إن الشرطة اللبنانية ستحقق في شكوى ضد فريق "مشروع ليلى" الغنائي لاتهامهم بازدراء الأديان، مشيرة إلى أن أحد أعضاء الفرقة اللبنانية أعلن عن مثيليته كما أن أغاني الفريق دوما ما تثير الجدل بكلماتها التي تتناول الاضطهاد والطبقية والطائفية وكراهية المثليين.
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