بالصور- لبنى عبدالعزيز تدعم محاربات سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زارت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز محاربات سرطان الثدي في مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لتقديم الدعم لهن.

كان في استقبال لبنى عددًا من مسئولي مستشفى بهية، واستمعت الفنانة الكبيرة إلى قصص محاربات سرطان الثدي، وكيف مررن برحلة المرض ثم العلاج داخل "بهية" بعد تصميمهن على التغلب عليه.

وقالت لبنى في كلمتها بالمستشفى إنه من خلال سفرها كثيرًا خارج مصر فإن الكشف المبكر هو أمر متبع وضروري للاطمئنان على صحة الأفراد، لضمان العلاج بشكل أسرع حال اكتشاف المرض.