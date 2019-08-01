محمود العسيلي يعلن خطبته.. والجمهور يتساءل حب أم واسطة؟

أعلن الفنان محمود العسيلي خبر خطوبته عبر تويتر من خبيرة التجميل المصرية أمينة عبد المنعم، وتعتبر هذه الزيجة في حياة الفنان هي الزيجة الثالثة بعد انفصاله من زوجته الثانية (نادين) في مارس الماضي بعد زواج دام لما يقرب من 3 سنوات، كما سبق له الزواج في عام 2008، لكنه انفصل بعد 3 سنوات أيضاً، وله من زوجته الأولى ابنه الوحيد عليّ، الذي رُزق به في عام 2010

وردود متابيعه جاءت بالسخرية على خبر الخطوبة هل هو حب أم واسطة؟

بعد تعليقه الذي اغضب الكثيرين بحفله الأخير إذ طلب أحد المعجبين الشباب التقاط صورة تذكارية معه على المسرح؛ لكن العسيلي رفض وأحرج الشاب. وقال له: «حضرتك بتحبني وكل الناس دي بتكرهني؟… هل معك واسطة لتلتقط صورة معي دون غيرك من الجمهور؟»، وهو ما أثار موجة من التعليقات الغاضبة ضد العسيلي عبر صفحاته على مواقع التواصل.