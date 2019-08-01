سيناريو وفاة الفنان عادل إمام.. مواقع التواصل تنشر والمهن التمثيلية تنفي

بحث عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مفزع، عن خبر وفاة الزعيم عادل إمام، في أحد مستشفيات التجمع الأول، ما أثار ذعر لمحبيه.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، أخبار سبب خروج الزعيم عادل إمام، عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، والذي كان مفترض له أن يشارك فيه بمسلسل "فلانتينو".

وقيل وقتها، أن السبب هو مرض عادل إمام وتدهور صحته، وهذا ما نفته النجمة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي في نقابة الممثلين.

وقالت عنبر في تصريحات صحفية: "النجم عادل إمام بصحة جيدة الحمد الله".

كما تسبب غياب الفنان عن مراسم عزاء زميله فاروق الفيشاوي، في تجدد شائعات وفاته ومرضه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تدهور صحة الفنان، وهو ما تبين عدم صحته بعد ذلك، وتأكد تواجده في مقره الصيفي في الساحل الشمالي.

أسرة الفنان أكدت أنه هاتف أحمد الفيشاوي، لتقديم واجب العزاء

، وهو ما فعله مع يسرا لتقديم واجب العزاء في والدتها معتذرًا عن عدم تمكنه من الحضور.

يذكر أن شركة "ماجنوم" للإنتاج الفني، أبرمت مع الشركة المتحدة لعرض "فلانتينو" في مصر على قنواتهم، والإتفاق المبرم يضمن عرضه على أربع قنوات هي: "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية، إلا أنه لم يتم الإتفاق على عرض المسلسل في الخليج.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، ومن بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، حمدي الميرغني.