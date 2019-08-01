شاهد.. 12 عرض للبيت الفني بالمهرجان القومي للمسرح

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن المهرجان القومي للمسرح أعلن اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص عن تفاصيل المهرجان في دورته الثانية عشر عن العروض المشاركة ضمن فعاليات المهرجان من إنتاج البيت الفني للمسرح.

ويشارك البيت الفني للمسرح بـ فرقة مسرح الشباب، " أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة.

أما مسابقة مسرح الشباب فيشارك البيت الفني للمسرح فيها بعرض " بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، بينما

يشارك ضمن مسابقة مسرح الطفل ب٣ عروض مسرحية و هم " الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، " محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "زهرة اللوتس" من إنتاج فرقة للمسرح القومي للأطفال .

كما يعرض أيضا للبيت الفني مسرحيات أخري ومنها : "مترو، حدث في بلاد السعادة، شباك مكسور، الطوق والأسورة".

و أضاف "مختار" أن البيت

الفني للمسرح قد قام بترشيح العروض المشاركة بالمهرجان من إنتاجه بناء على اختيارات لجنة لاختيار العروض، والتي تم تشكيلها من مجموعة من الأساتذة المتخصصين و المتابعين، و الذين راعوا في اختياراتهم الجودة الفنية و الإحترافية في مختلف عناصر العرض المسرحي، و قام البيت الفني للمسرح باعتماد قرار اللجنة بمنتهى الحياد و بلا تدخل.

ووجه مختار الشكر لفرق عمل العروض التي أنتجها البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي جميعا، و التي أظهرت مستوى عالي من التميز و الجودة، حيث بذلت اللجنة جهدا كبيرا في عملية اختيار العروض نظرا للتقارب الشديد في مستوى العروض من حيث الجودة و الاحترافية.

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