قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن المهرجان القومي للمسرح أعلن اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص عن تفاصيل المهرجان في دورته الثانية عشر عن العروض المشاركة ضمن فعاليات المهرجان من إنتاج البيت الفني للمسرح.
ويشارك البيت الفني للمسرح بـ فرقة مسرح الشباب، " أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة.
أما مسابقة مسرح الشباب فيشارك البيت الفني للمسرح فيها بعرض " بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، بينما
كما يعرض أيضا للبيت الفني مسرحيات أخري ومنها : "مترو، حدث في بلاد السعادة، شباك مكسور، الطوق والأسورة".
و أضاف "مختار" أن البيت
ووجه مختار الشكر لفرق عمل العروض التي أنتجها البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي جميعا، و التي أظهرت مستوى عالي من التميز و الجودة، حيث بذلت اللجنة جهدا كبيرا في عملية اختيار العروض نظرا للتقارب الشديد في مستوى العروض من حيث الجودة و الاحترافية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. 12 عرض للبيت الفني بالمهرجان القومي للمسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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