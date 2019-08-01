بالفيديو.. منال خورشيد: الرئيس السيسي أب حنون وعطوف.. وربنا كرم ابنتي بلقائه

قالت المخرجة منال خورشيد، والدة هديل ماجد، إنها لم تتوقع رد فعل الرئيس تجاه هديل وصعوده لها على المنصة، مؤكدة أنها انهمرت في البكاء من الفرحة.

وأضافت خورشيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنها يكفيها صعود الرئيس لهديل على المسرح، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أب حنون وعطوف، وربنا كرم هديل بلقاء الرئيس".

وأشادت خورشيد في مداخلتها مع الإعلاميين

مها بهنسي وأحمد خيري، بجهود الرئيس في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وحرصه الدائم على تطويرهم والعناية بهم.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو

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بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عددا من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة، لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.