راندا البحيري تتألق بإطلالة لامعة

تألقت الفنانة راندا البحيري بنشر مجموعة من الصور بإطلالة لامعة داخل أحد صالونات التجميل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة راندا البحيري شاركت سابقاً في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، وهو من تأليف مجدي صابر، و إخراج مصطفى الشال، و بطولة كل من عبلة كامل، رياض الخولي، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، فادية عبد الغني، ضياء عبد الخالق، منة فضالي، رامى وحيد، كريم كوجاك، أميرة هاني، هادي الجيار، سمير حسني، أحمد حلاوة. شاركت سابقاً في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، وهو من تأليف مجدي صابر، و إخراج مصطفى الشال، و بطولة كل من عبلة كامل، رياض الخولي، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، فادية عبد الغني، ضياء عبد الخالق، منة فضالي، رامى وحيد، كريم كوجاك، أميرة هاني، هادي الجيار، سمير حسني، أحمد حلاوة. Advertisements

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