بالصور.. سمية الخشاب تقضي إجازتها في المغرب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صور تجمعها بأصدقائها أثناء قضاء إجازتها الصيفية في المغرب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الفن المغربي وأحلي أصدقاء". وأحلي أصدقاء". وشاركت الفنانة سمية الخشاب مؤخراً في بطولة مسلسل "الحلال"، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، فادية عبد الغني، مها أحمد، حسن عيد، طارق الإبياري، مصطفى عبد السلام، حمادة بركات، كارولين عزمي، إسلام نجيب، سامح بسيوني، شريف خير الله، لقاء سويدان. وبطولة بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، فادية عبد الغني، مها أحمد، حسن عيد، طارق الإبياري، مصطفى عبد السلام، حمادة بركات، كارولين عزمي، إسلام نجيب، سامح بسيوني، شريف خير الله، لقاء سويدان. Advertisements

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