بالفيديو.. حاتم العراقي يطرح ميني ألبوم

طرح الفنان حاتم العراقي ميني ألبوم بعنوان "حاتم 2019"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويضم الألبوم على 6 أغاني هم: "ماراح أبقى": من كلمات حسين الميالي، و ألحان أزهر حداد. "يفز قلبي": كلمات ضياء الميالي، و ألحان حسام كامل. "نوم مانمت": من كلمات حامد الغرباوي، و ألحان حسن فالح. Advertisements "أول غرامي": من كلمات يوسف السوداني، و ألحان علي بدر. "موال همس الشفايف": كلمات حيدر الساعدي. "خبر فرقاك": كلمات زيدون مؤيد، و ألحان علي بدر.

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