شاهد.. محمود العسيلي يطرح "أنتِ و أنا"

طرح الفنان محمود العسيلي برومو كليب "أنت وأنا"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرا كليب بعنوان "ملايين"، وهو من ألحانه، وكلمات أمير طعيمة، و توزيععلي فتح الله، و إخراج إبراهيم حدرج، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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