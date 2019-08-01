الجمعة.. دومينيك حوراني تحيى حفلًا في "راي كلوب"

تحيى الفنانة دومينيك حوراني حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل، على مسرح راي كلوب كايرو. مسرح راي كلوب كايرو. يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخراً كليبا بعنوان "يا عريس"، ويشاركها في الغناء أحمد فيجو، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. مؤخراً كليبا بعنوان "يا عريس"، ويشاركها في الغناء أحمد فيجو، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

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