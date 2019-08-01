في ذكرى ميلاد سلطان الكوميديا.. مقتطفات من حياة الراحل سعيد صالح

تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح، المُلقب بسلطان الكوميديا، الذي ولد بقرية "مجيريا"، مركز أشمون بمحافظة المنوفية حصل على ليسانس الآداب عام 1960، ثم اتجه للعمل بالمسرح والتليفزيون، وقدم العديد من العروض المسرحية، اشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته.

أدى "صالح"، العديد من الأدور، حيث عمل في أكثر من 500 فيلم وأكثر من 300 مسرحية، شارك في عدد منهم مع الزعيم عادل أمام.

وفيما يلي نرصد الأعمال التي شارك بها السلطان مع الزعيم.

مدرسة المشاغبين

تتلخص أحداث المسرحية في خمسة من الطلاب المشاغبين، يجمعهم فصل واحد داخل مدرسة لا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم، حيث يظهرون تفوقهم عليه في عدة مواقف، فيبعث مدير المنطقة بامرأة معلمة كي تهذب الأولاد، فيعبث معها الأشقياء أول الأمر، لكنها لا تكل، وتحاول جاهدة تهذيب الأولاد، وتستطيع في النهاية أن تسيطر على مجرى الأمور و على الأولاد، وبرز بها حجم الصداقة بينهما حيث قال "الزعيم" لـ"صالح":"أنا المخ

وأنت العضلات".

سلام يا صاحبي

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فيلم دراما مصري من بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سوسن بدر، محمد متولى، ونقل الفيلم أحداث صداقة حميمة بينهما، وينتهي الفيلم بمقتل بركات "سعيد صالح " ويقرر الانتقام له، ليُختتم الفيلم بأغنيته الشهيرة "سلام يا صاحبي".

المشبوه

هو فيلم من بطولة عادل إمام وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح وسعاد حسنى، وقد اشترك "السلطان" و"الزعيم" به في بطولة منصفة بينهما.

الهلفوت

وكان من بطولة النجم عادل إمام وسعيد صالح وإلهام شاهين وحسين الشربيني وصلاح قابيل.

زهايمر

ظهر به "صالح"، في مشهد صغير جمعه بالزعيم عادل أمام داخل دار لرعاية المسنين، وكان مشهد مؤثر تعلق في أذهان الجماهير.