رائد ترك يستعين بعدد من كبار الفنانين لصناعة أكاديمية فنية

يستعد المنتج رائد ترك لإطلاق أكاديمية فنية لتعليم فنون العمل السينمائي والتليفزيوني والمسرحي، ويقوم بالتدريس والإشراف عليها مجموعة من كبار المتخصصين في الوطن العربي ومصر مثل الماكيير محمد عشوب والمخرج مجدي أبو عميرة ومدير التصوير نزار شاكر والسيناريست معتز فتيحة ودكتور التمثيل فريد النقراشي والدكتور علاء قوقه والدكتورة سامية عبدالعزيز أستاذ بأكاديمية الفنون

بمعهد السينما والمخرج عمر عبد العزيز وعدد كبير من نجوم الفن.

وعن العوامل التي دفعته لدخول الفن أكد رائد أنه يحب الفن والتليفزيون والسينما منذ الصغر وخاصة الأفلام المصرية وهو ما دفعه للتفكير في تقديم تجارب جديدة، مشيرا إلي أنه عندما قام بدراسة

الجدوى لهذه الخطوة وجد أن الفن مشروع وهادف ومسئولية كبيرة لأنه يدخل إلي بيت كل مواطن.وأضاف ترك: "قمت بإنشاء شركة ترك فور سينما برودكشن للإنتاج الفترة من ١٩٤٤ إلي١٩٩٠ للكاتب الشاب المميز معتز فتيحة الذى كتب فيلم ريجاتا ومسلسل مدرسة الحب، وشاركت المنتج محمد عشوب في فيلم "رحلة العائلة المقدسة".وأكد ترك أنه بدأ العمل على التصاريح الخاصة بتجهيز الأكاديمية لتكون على أعلى مستوى تقني يليق بالمستوى المطلوب للدراسين.