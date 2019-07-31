شكرا لقرائتكم خبر عن السن طاقة مش رقم في بطاقة.. مايكل دوجلاس يستمتع بالجو في بورتوفينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس الذي يبلغ من العمر 74 عامًا على أن يتجول في مرسي بورتوفينو في إيطاليا مستمتعًا بالأجواء مرتديًا شورت وتي شيرت وكاب.

أخر ظهور للنجم العالمي مايكل دوجلاس مع زوجته كاترين زيتا جونز كان من خلال حفل عيد ميلاد رجل الأعمال لورانس سترول فى إيطاليا.

يذكر أن آخر أعمال كاترين كان بطولة مسلسل "ملكة أمريكا" وهو التجربة الدرامية الأولى من إنتاج فيس بوك التى قرر مالكها مارك زوربيرج دخول عالم الفن والدراما تحديداً عبر هذا المسلسل ووقع اختياره على كاترين لتقوم ببطولته.

المسلسل يتعرض إلى حياة ملكات الجمال من خلال مسابقة أقيمت فى أمريكا بين الفتيات تخللها مواقف كوميدية عديدة.