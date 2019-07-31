شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يقدم كشف حساب لـ"الخليج 365" عن الدورة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الكبير هاني شاكر، عن سعادته البالغة بفوزه فى انتخابات المهن الموسيقية، موجهًا الشكر لكل الأعضاء المؤيدين له على ثقتهم به، واعدًا إياهم بأنه سيكون عند حسن ظنهم فى الفترة الجديدة.

وقدم الفنان هانى شاكر كشف حساب لـ ”الخليج 365”، حيث قال: "أنجزت العديد من الملفات على مدار الفترة الماضية، حيث تمكنت من الحصول على مبلغ 24 مليون جنيه كوديعة للنقابة، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه كحساب جارٍ فى البنوك، وتوفير شقق في كثير من المحافظات للنقابة، وارتفاع المعاشات بنسبة 10% كل 6 شهور، فضلاً عن إرتفاع سقف العلاج، والذى كان 2000 جنيه وأصبح 25 ألًفا".

وعن خطته خلال الفترة المقبلة مع فوزه بالدورة الجديدة، قال "شاكر": إنه سوف يعمل على النظر فى مسألة العاملين بالدى جى، لتوفير لهم حفلات مع المطربين، حتى يصبح لهم باب رزق، وأكد أنه سيلتقى وزير التربية والتعليم، كى تعود حصص الموسيقى إلى المدارس مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالموسيقى خلال الفترة المقبلة.

ورد شاكر على الذين يرددون أنه لم يقدم أى إنجازات على مدار الفترة الماضية، قائلاً: "اللى ماشفش إن انا عملت حاجة اعتقدت إن هناك أعضاء جمعية عمومية كتير شايفين إننا عملنا أنا والمجلس، وهو اللى ماشافش أكيد عنده غرض فى نفسه يخليه ما يشوفش صح".

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وأكد الفنان "هاني شاكر"، ضرورة تقنين أغانى المهرجانات خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "والله لازم حتة المهرجانات دى يبقى فيه كنترول شوية عليها من النقابة خلال الفترة المقبلة".

وتمنى الفنان "هاني شاكر"، بأن يكون هناك نادي خاص لنقابة المهن الموسيقية على النيل، مؤكدًا أنه سيسعى لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة، الفترة المقبلة بالحصول على دعم من الدولة، قائلًا: "الدولة شايفة مين بيشتغل ومين لا مش أكتر مش عشان هاني شاكر، هاني شاكر لو كان فشل أنا من نفسى كنت هحس إن ما ينفعش أكمل لكن أنا معرفش الناس دي بتجيب الجرأة دي منين، يعني بتقعد على كرسي وبتفشل ويبقى عايزين يجوا تاني غريبة دي الصراحة".

وحرص الفنان هانى شاكر على تقدم الشكر لكل من جلس على مقعد النقيب سواء نجح أم فشل، كما دافع عن عدم إهماله للغناء بسبب النقابة، قائلًا، "عمرى ما أنسى حبى وعشقي للغناء"، مشيرًا إلى أنه يستعد لإحياء عدة حفلات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أغنية سينجل سيقدمها.