شكرا لقرائتكم خبر عن زينة توجه رسالة خاصة للمخرج سعيد الماروق بعد انتهائها من فيلمها معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة زينة رسالة إلى المخرج اللبناني سعيد الماروق بعد انتهائها من تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" -اسم مؤقت- الذى تقدمه إلى جانب النجم تامر حسنى، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" حيث نشرت عددًا من الصور التى تجمعها بالماروق فى كواليس تصوير الفيلم.

وأعربت زينة عن مدى تشريفها بأن تكون أحد أفراد فيلم سعيد الماروق قائلة: "ليس لدى كلمات لوصف مقدار الحب والاحترام الذي أكنه لك، أقول دائمًا بأن هناك مخرجين جيدين ولكنك واحد من الأعظم فى هذه الفترة.. اندهشت من رؤيتك العميقة وإبداعك في كل مشهد تصوره.. يشرفنى أن أكون جزءًا من هذا الفيلم الفريد وأن تتاح لي الفرصة لأن أكون أمام كاميرتك.. لقد تفوقت على نفسك دائمًا لأنك شخص ماهر جدا ولا أستطيع الانتظار لمشاهدة هذا العمل.

الفيلم مقرر الإعلان عن اسمه النهائى خلال الأيام القيلة المقبلة خاصة أنه مرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، وهو بطولة تامر حسنى زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اللبنانى كميل سلامة اضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع ووزيزو والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements