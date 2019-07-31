شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يرد على شائعة وفاته لـ"الخليج 365": "ثقافة كسب اللايكات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان الكبير محمد صبحى على ما تداوله رواد مواقع التواصل الجتماعى، خلال الساعات الماضية، حول وفاته، مؤكدا أنه لا يتأثر بهذه الإشاعات، معتبرا أنها أصبحت ثقافة شعب تطارد العديد من النجوم وأبرزهم عادل إمام من أجل كسب اللايكات.

وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": تلك الإشاعات تسبب الإزعاج لأهلى وأصدقائى والوسط الفنى وجمهورى وأضطر للرد على هاتفى حتى إن كنت مشغولا فى المسرح من أجل طمأنة الناس".

واستأنف الفنان محمد صبحى عروض مسرحيته "خيبتنا" على مسرح مدينة سنبل، الخميس الماضى، بعد توقف أسبوع .

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مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والوجد الجديد حازم القاضى.

"خيبتنا" تتناول ما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.