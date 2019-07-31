شكرا لقرائتكم خبر عن التخن فينا بس ربنا هادينا.. كريس هيمسوورث يكشف سر زيادة وزنه فى Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الممثل العالمى كريس هيمسوورث من أبرز ممثلى هوليوود، الذين يهتمون بلياقتهم البدنية والمحافظة دائماً على الاستمرار فى الالعاب الرياضية وتحقيق المعادلة الصعبة فى الموازنة بين العمل والتدريبات، ويظهر فى أغلبية أعماله السينمائية فى دور البطل المهتم بهيئته قبل ادائه.

وعلى عكس ظهوره الدائم فى أغلبية أعماله السينمائية، التى يظهر فيها هيمسوورث بكامل لياقته البدنية، تحتم عليه تجسيد شخصيته ودوره الشهير Thor فى فيلم Avengers: Endgame الأخير وهو فى زيادة كبيرة من الوزن، وهو ما اضطر الى ارتداء بدلة كاملة ليبدو "بدين" فى المشهد الذى نجح فى تجسيده بشكل ممتاز.

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ونشر هيمسوورث مؤخراً، مقطع فيديو من داخل كواليس تصوير فيلم Avengers: Endgame وهو يقوم بارتداء البدلة التى قامت بتغير ملامح جسده إلى شخص بدين، والتى وصفها فى أحدى لقاءاته التلفزيونية بأنها اكثر اللحظات التى شعر بها بأنه شخص مثير فى حياته على الأطلاق.

ونجح فيلم Avengers Endgameفى تحقيق رقم قياسي جديد منذ ايام، بعد اعتلاءه عرش أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بأكثر من 2.8 مليار دولار، بعد تغلبه على فيلم avatar الذى أحتل المقدمة لأكثر من 10 سنوات منذ 2009.

فيلم Avengers Endgame من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.