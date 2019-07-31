شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز وأليكس وينتر يصوران Bill & Ted Face the Music في نيو أورلينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة ديلي ميل عددًا من الصور لكواليس تصوير فيلم Bill & Ted Face the Music في نيو أورلينز، حيث يصور كيانو ريفز وأليكس وينتر مشاهدهما سويًا.

من جانب أخر يعرض في دور العرض السينمائية فيلم Toy Story 4 الذي يشارك في بطولته كيانو ريفز حيث يجسد صوت شخصية "داك" متسابق الدراجات البخارية.

الجزء الرابع من Toy Story، من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون، والفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كل من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.