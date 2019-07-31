"رحيل صانع البهجة".. أبرز المعلومات عن مصمم الأزياء الراحل أحمد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعى فنانون، مصمم الأزياء الشاب أحمد رشدي الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 33 عامًا.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن المصمم الراحل..

- ولد أحمد رشدي في 1 مايو 1986.

- بدأ العمل كمساعد مصمم ملابس لمصممة الأزياء الشهيرة ملك ذو الفقار.

- كان أول عمل يشارك به فيلم الشبح للفنان أحمد عز في عام 2007، وكان بعمر 21 عامًا.

- شارك كمصمم ملابس في مسلسلسلات الزعيم عادل إمام الأخيرة، بداية من "فرقة ناجي عطا الله" ونهاية بمسلسل "عفاريت عدلي علام".

- آخر عمل ظهر للنور له مسلسل "هوجان" للفنان محمد عادل إمام .

- آخر عمل شارك به ولم يظهر للنور كان فيلم "الكنز- الجزء الثاني).

- وصفه الفنان أحمد رزق بصانع البهجة، حيث قال في منشور له "كنت بدور عليه لما أدخل أي عمل كان مصدر بهجة".