محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نعى فنانون، مصمم الأزياء الشاب أحمد رشدي الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 33 عامًا.
ونرصد لكم أبرز المعلومات عن المصمم الراحل..
- ولد أحمد رشدي في 1 مايو 1986.
- بدأ العمل كمساعد مصمم ملابس لمصممة الأزياء الشهيرة ملك ذو الفقار.
- كان أول عمل يشارك به فيلم الشبح للفنان أحمد عز في عام 2007، وكان بعمر 21 عامًا.
- شارك كمصمم ملابس في مسلسلسلات الزعيم عادل إمام الأخيرة، بداية من "فرقة ناجي عطا الله" ونهاية بمسلسل "عفاريت عدلي علام".
- آخر عمل ظهر للنور له مسلسل "هوجان" للفنان محمد عادل إمام .
- آخر عمل شارك به ولم يظهر للنور كان فيلم "الكنز- الجزء الثاني).
- وصفه الفنان أحمد رزق بصانع البهجة، حيث قال في منشور له "كنت بدور عليه لما أدخل أي عمل كان مصدر بهجة".
كانت هذه تفاصيل خبر "رحيل صانع البهجة".. أبرز المعلومات عن مصمم الأزياء الراحل أحمد رشدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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