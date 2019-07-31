رئيس المهرجان القومي للمسرح: عانينا من ضيق الوقت.. وأتمنى نجاح هذه الدورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الشكر للقائمين على الدورة الثانية عشر للمهرجان، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وقال الفنان الكبير أن البعض يتحدث عن التغيير والتعبير الأدق هو التطوير وليس التغيير، مشيرًا إلى إنهم حرصوا على التطوير والاستفادة من الدورات الماضية.

وردا على سؤال، عن الشكل العام للكتيب الخاص بالمهرجان أكد رئيس المهرجان أنه حتى الآن لم تخرج ميزانية المهرجان والعمل يتم بجهود ذاتية، وثمن "الورق" دفعه البعض من ماله الخاص، من أجل توفير المعلومات عن المؤتمر، وهذا ليس الملف النهائي للمهرجان، كما أن الميزانية لم تخرج بعد، مشيرا إلى إن الاهتمام بشكل أكبر بالمحتوى.

وعن صورة الفنان كرم مطاوع الخاصة بالمهرجان، وكونها ملتصقة في ذاكرة الجمهور بفيلم سينمائي، قال: "فكرنا في تذكير الجمهور بفنان الشعب سيد درويش، أهم مسرحي مصري، الذي كانت أعماله بمثابة وقفة ضد الإحتلال، وأشعر أنني بهذه الصورة كرمت اثنين".

وتابع:"أنا محتاج أكرم ١٠٠٠ حد، ومسألة التكريم مسألة صعبة جدا، فهنام من الراحلين والأحياء من يستحقون التكريم، ففي الافتتاح نكرم الآباء، بينما نكرم في الختام الأبناء".

واوضح أن إدارة المهرجان تبحث عن مسرح مصري، ذو ملامح وشخصية وهوية مصرية، وبالتالي نبحث عن الإبداع والأصالة المصرية، وأضاف أن الأعوام الماضية كان يتم تكريم ٧ نجوم، وهذا العام كرمنا ١٢ فنان في الدورة الثانية عشر.

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وأكد أن تقسيم المسابقات لـ٣ مسابقات، جزء من تطوير المهرجان.

واستكمل: "المسألة محتاجة وقت أطول من كدة، لا ندعى أن المسالة كاملة، لكن لدينا مبدأ ما لا يدرك كله، لا يترك كله، وأتمنى نجاح الدورة دي".

وأشار إلى أن مسرح الطفل مسابقة مستحدثة لتشجيع الطفل، ولفت النظر لأهمية أن يمارس الطفل العمل المسرحي.

متابعا: "المسرح هيعلمهمم الذائقة الجمالية، والموسيقى، وأتمنى الاتجاه لتعليم كل أطفالنا المسرح"، وطالب النجم الكبير بمهرجان متكامل لمسرح الطفل.

وأكد أن اللجنة العليا عانت من ضيق الوقت، فأعدت للمهرجان من ٥ شهور، وتابع: "المسرح عمل شاق، وقيمة الجوائز الآن ٦٠٠ ألف جنيه، وهي كانت أقل من ٤٠٠ الف جنيه.

واختتم الفنان الكبير حديثه قائلا: "لا ينقصنا سوى التنظيم، ونمتلك كل مقومات النجاح وأتمنى أن يكون النظام معبرا عن الشكل والمستوى الحضارى الذي نستحقه".

وتقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ إلى ٣٠ أغسطس، وتحمل اسم النجم الكبير كرم مطاوع.