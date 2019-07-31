حادث سير أودى بحياتها.. وفاة الفنانة الشابة راما شاهين بطلة "باب الحارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

لقت الفنانة السورية الشابة راما شاهين، مصرعها أمس الثلاثاء، إثر تعرضها لحادث سيارة مروع، لترحل عن عمر يناهز 18 عاما.

وولدت الفنانة الراحلة في عام 2001 بمدينة إدلب سوريا، وبدأت راما شاهين دراسة التمثيل وفن الرقص والغناء في معهد Royal Central رويال سنترال للفنون في لندن.

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وشاركت شاهين، في أكثر من عرض مسرحي بأوروبا، إلى جانب العروض المسرحية في سوريا. وكانت آخر مشاركات الفنانة الشابة التلفزيونية في مسلسل "باب الحارة الجزء العاشر".

وسافرت شاهين، مع أصدقائها لقضاء إجازة الصيف في بيروت، فتعرضت لحادث سير وتم نقلها لمستشفى في دمشق السورية وظلت في غيبوبة إلى أن أعلنت أسرتها وفاتها عصر الثلاثاء.

وكتبت أسرة شاهين على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعًا بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا اليوم".