زينة تعلن انتهاء تصوير فيلمها مع تامر حسني.. وتوجه رسالة للمخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور لها مع المخرج سعيد الماروق وشقيقتها ياسمين رضا، لتعلن بها انتهاء تصوير فيلمها الجديد مع سعيد الماروق وتامر حسني.

وكتبت زينة: "خلاص أنا خلصت تصوير فيلمي، عشان كدا عاوزة أعبر عن فخري أني اشتغلت في فيلم مع المخرج سعيد المارق، يا سعيد، مفيش كلام يقدر يوصف حبي واحترامي ليك، أنا دايما بقول إن في صُناع أفلام كتير كويسين، ولكن أنت واحد من العظاء في المهنة دي في الوقت الحالي".

وتابعت زينة: "أنا كنت مبهورة برؤيتك العميقة وإبداعك في كل شوت بنصوره، أنا محظوظة جدا أني أكون جزء من المشروع دا، ومحظوظة عشان أقف قدام كاميرا أنت خلفها، دائما ما تتغلب على نفسك لأنك عبقري، مش قادرة أستني عشان الناس تشوف شغلنا سوا".

وفيلم تامر حسني الجديد لم يستقر صناعه على اسم له حتى الآن، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج اللبناني سعيد الماروق.