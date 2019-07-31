بسبب التايكوندو.. إصابة الفنان رامز أمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب رامز أمير، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صور له من المستشفى أثناء عمل فحوصات طبية، ليعلن عن إصابته بسبب التايكوندو.

وكتب رامز أمير: "المرة دى الإصابة جاءت من التايكوندو مش من الباركور، الحمد لله جت سليمة، كلها إسبوعين و هرجع أطير تانى، شكرا يا كفراوي على تعبك معايا، لولاك كان زماني مكمل وكنت قطعتها خالص".

وشارك الفنان رامز أمير في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، كما تعاقد مع المنتج محمد السبكي على فيلم من بطولته.