سيرين عبد النور تهنئ سيدريك حداد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع مصمم الأزياء اللبناني سيدريك حداد. وكتبت سيرين: "بحبك كتير كتير، ومبسوطة عم شوفك عم تكبر مش بس بالعمر، كمان بعيون الناس يللي بتحبك وبتشتغل معك، كل سنة وانت بخير وآمان حبيبي، الله يحميلي ياك يا سيدريك". جدير بالذكر أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت خلال السباق الرمضانى الماضي 2019 بمسلسل "الهيبة" والذي حقق نجاحا كبيرا.

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