محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نعى الفنان محمد محمود عبدالعزيز، مصمم الأزياء أحمد رشدي، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلق محمد محمود عبدالعزيز، على الصورة قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله الا الله، حتى أنت يا رشدى مشيت فجأة، ما تغلاش على خالق الكون، إشتغلت معاك كذا مرة و من يوم ما عرفتك وأنت زى ما أنت طيب ومحترم و ضحوك وأمين".
وأضاف حمد محمود عبدالعزيز: "الله يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال، أمانه عليك السلام لأبويا وبكل اللى سبقونا لدار الحق (اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضي عنا).... لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله".
يذكر أن أحمد رشدي، يعمل مساعدًا لمصممة الأزياء الشهيرة ملك ذو الفقار، وتعاون مع عدد كبير من نجوم السينما والتليفزيون أبرزهم عادل إمام ولبلبة، وآخر أعماله التي لم تخرج للنور هو فيلم "الكنز 2.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محمود عبدالعزيز ينعي مصمم الأزياء أحمد رشدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.