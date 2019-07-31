"من مطبخ يحيى ولبنى".. أحمد مراد ينشر صورة لكواليس كتابة "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الكاتب أحمد مراد؛ عبر حسابه على موقع إنستجرام صور من كواليس كتابة فيلم "الفيل الأزرق ٢". وكتب مراد: "رتوش الكتابة الأخيرة (كواليس الفيل الأزرق ٢)". وفيلم "الفيل الأزرق ٢" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار من إخراج مروان حامد.

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