هل انوشكا شارما حامل ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 10:33 مساءً - أبدت النجمة الهندية انوشكا شارما انزعاجها من تكرار تداول شائعات حملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



وفي تصريح صحفي لها قالت شارما : دائماً ما يحاول الناس الحديث عن امور يختلقونها ، فمثلاً ما إن تتزوج الممثلة حتى تبدأ الشائعات والتساؤلات حول حملها وهذا أمر مزعج . وأضافت : يجب على الناس ان تترك الفنان يعيش حياته الخاصة .



وقالت أنوشكا عن الصورة النمطية الموجودة بين الناس لافتراض أنه عندما تتزوج ممثلة فإنها ستكون حاملاً. وقالت ، “تتزوج ممثلة ، والشيء التالي الذي يتحدثون عنه هو ، هل هي حامل؟ يجب أن يدع الناس المشاهير لكي يعيشوا حياتهم”.

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وما عزز الإشاعات هو غيابها عن الشاشة ، الأمر الذي بررته أنها كانت في إجازة بعد أن لعبت دور البطولة في ثلاثة أفلام في العام الماضي - باري وسوي داجا وزيرو، فقررت الممثلة أن تأخذ استراحة لبعض الوقت من الأفلام.



وكانت آخر أعمال أنوشكا فيلم Zero للمخرج أناندا راي الذي جسدت فيه دور عالمة في وكالة ناسا تعاني من الشلل الدماغي. على الرغم من أن هذا الدور كان بمثابة تحدٍ جديد لأنوشكا ، إلا أنها حققت نجاحاً كبيراً من خلاله وحازت من خلاله على إشادة النقاد .