إطلاق مسلسل «الميراث» .. أول مسلسل عربي طويل في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 10:33 مساءً - أعلنت شركات "توفور 54" و"أم بي سي استوديوز" و"إيمج نيشن أبوظبي" اليوم عن شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تلفزيوني طويل باللغة العربية في العالم بعنوان "الميراث".



بموجب اتفاق الشراكة، سيتم بناء استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي والذي سيكون بمثابة الموقع الرئيسي للتصوير. وستقوم "توفور 54" بالاستثمار في شكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد "أم بي سي" من برنامج الحوافز الذي تقدمه "لجنة أبوظبي للأفلام" والذي يتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 30 في المئة من تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة. ويتعاون الطرفان بشكل وثيق مع "إيمج نيشن أبوظبي" في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.



ويتميز المسلسل الطويل بقالب درامي فريد مختلف عن غيره من الإنتاجات العربية في المنطقة. وهو عبارة عن سرد متواصل لأحداث مستمرة بحبكات متعددة على مدار مدة زمنية مفتوحة تمتد لسنوات، وتصل في بعض الحالات إلى عقود. وعلى رغم وجود العديد من المسلسلات الدرامية العربية في الوقت الحاضر، لكنها لا تندرج ضمن فئة المسلسلات الطويلة التي يستمر عرضها إلى أجل غير مسمى.



وسيكون لإنتاج عمل فني طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة تأثيرٌ إيجابيٌ كبير على صناعة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني المزدهرة في أبوظبي. ومن المقرر تصوير مشاهد العمل على مدار أكثر من 250 يوماً في العام الواحد. ووفق تقديرات فريق الإنتاج، سيوفر العمل أكثر من 200 وظيفة في السنة الأولى وحدها. ومن المتوقع أن يسهم "الميراث" في تحفيز الطلب وخلق مجالات عمل ستجذب شركات جديدة إلى أبوظبي لدعم تطوير هذا الإنتاج الضخم.



ويعتبر مشروع "الميراث" أحدث إنجازات شراكة twofour54 الطويلة مع MBC. ففي عام 2015، قام الطرفان بتوقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات لزيادة عدد إنتاجات الدراما العربية عالية الجودة في أبوظبي والمنطقة. وقد نتج عن هذه الشراكة مجموعة واسعة من الإنتاجات العربية النوعية، بما في ذلك "حارة الشيخ" و"حب بلا حدود"، والموسم الأول من "بنات الملاكمة"، بالإضافة إلى الموسمين الأول والثاني من مسلسل "العاصوف" الذي حاز على إعجاب النقاد. وسيستهل المشروع عمليات التصوير في شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ بث أولى حلقاته في الربع الأول من عام 2020.