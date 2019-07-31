شاهد: والدة حلا الترك تفاجئ متابعيها وتخلع الحجاب

فاجأت ​منى السابر​ والدة الفنانة ​حلا الترك​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ونشرها صورة لها بدت فيها من دون حجاب.

وظهرت السابر في صورة ملتقطة بهاتف الجوال وبدا شعرها يغطي نصف وجهها، وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على تمهيدها لذلك.

على الجانب الأخر لم تعلّق السابر على قرار ابنتها بالإنتقال للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.