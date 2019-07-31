أحلام توجه رسالة لـ فجر السعيد بعد رحلة مرضها

وجهت النجمة أحلام رسالة للإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت الفنانة أحلام صورة للإعلامية فجر السعيد، وعلقت عليها داعية: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف فجر السعيد وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت

يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الذي لا يُضام، واكلأه في الليل وفي النهار. اللهم ربّ الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، شفاءً لا يغادر سقما. اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

يذكر أن الفنانة أحلام تستعد لإحياء حفلاً غنائياً يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، على مسرح طلال مداح، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعليات مهرجان السودة".

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جدير بالذكر أن الإعلامية فجر السعيد تعرضت لتسمم الحاد، بعد أن أصيبت بتسريب عقب أجراء عملية تحويل مسار.