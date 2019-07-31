شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة نيرمين الفقي

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورها بصحبة كلبها في أحد المتاجر أثناء الشوبينج، ومجموعة من الصور الحديثة التي تبرز خلالها أحدث إطلالاتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة نيرمين الفقي شاركت مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، وبطولة كل من سيد رجب، سوسن بدر، ولاء

الشريف، محمود حجازي، مدحت صالح، محمد عادل، كارولين عزمى، أمانى كمال، ومن المقرر أن يتم طرح جزء ثالث من المسلسل قريبا.

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